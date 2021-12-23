Дрозденко поблагодарил Путина за поддержку в решении перехода на глубокую переработку отходов

Дрозденко поблагодарил Путина за поддержку в решении перехода на глубокую переработку отходов
Дрозденко считает переработку мусора лучшей альтернативой полигонам. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленобласти заявил, что регион за безопасное обращение с отходами.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал слова лидера государства об экологической необходимости перехода от складирования мусора к его переработке, сообщает пресс-служба региона. Об этом Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции сегодня, 23 декабря, в Манеже.

По словам Путина, современные мусороперерабатывающие заводы безопасны для окружающей среды и людей. Дрозденко подчеркнул, что область выбирает самые современные и безопасные технологии в деле переработки отходов. Это лучшая альтернатива мусорным полигонам, считает руководитель Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, жестко ответил противникам мусороперерабатывающих заводов. По его мнению, критиковать легче, чем предлагать действенные решения проблемы.

александр дрозденко владимир путин мусор отходы экология


 

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