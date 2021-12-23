Дрозденко поблагодарил Путина за поддержку в решении перехода на глубокую переработку отходов

Губернатор Ленобласти заявил, что регион за безопасное обращение с отходами.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал слова лидера государства об экологической необходимости перехода от складирования мусора к его переработке, сообщает пресс-служба региона. Об этом Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции сегодня, 23 декабря, в Манеже.

По словам Путина, современные мусороперерабатывающие заводы безопасны для окружающей среды и людей. Дрозденко подчеркнул, что область выбирает самые современные и безопасные технологии в деле переработки отходов. Это лучшая альтернатива мусорным полигонам, считает руководитель Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, жестко ответил противникам мусороперерабатывающих заводов. По его мнению, критиковать легче, чем предлагать действенные решения проблемы.