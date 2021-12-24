В Пулково задержали три авиарейса утром 24 декабря

В Пулково задержали три авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали три авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу, 24 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Стамбула, Ла Романы и Франкфурта. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании Turkish Airlines до Стамбула. Самолет должен был покинуть Петербург в 1:00, однако время вылета сдвинули до 1:20.

Также задерживают рейс до Ла Романы. Самолет авиакомпании «АЗУР эйр» должен был улететь в 1:25, но по факту ждать пришлось до 2:30.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Франкфурта, который обслуживает авиакомпания Lufthansa. Вылет был назначен на 6:45, но его отложили до 14:55.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково проверили козу — уроженку Пакистана. Ветеринарный контроль животного был проведен в грузовом терминале аэропорта Пулково в Петербурге. Козочкой занялось должностное лицо Северо-Западного межрегионального управления.