В Петербурге в пять раз вырос спрос на снегоуборщиков

В Петербурге в пять раз вырос спрос на снегоуборщиков
В Петербурге продолжается уборка снега. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В России с наступление зимы резко возрос спрос на уборщиков снега. Наибольшее число предложений на такую вакансию поступает в Петербурге.

В декабре по всей стране спрос на снегоуборщиков вырос на 61% по сравнению с 2020-м годом, а в сравнении с 2019 годом — на 91%. Северная столица стала лидером среди регионов, где стали резко стали искать дворников.

Как сообщил Peterburg2 со ссылкой на «Авито.Услуги», спрос на снегоуборщиков вырос в городе в пять раз. В среднем за такую услугу готовы платить 300 рублей. Механизированный вывоз техники обойдется дороже: в 850 рублей.

В топ-3 также вошли Нижний Новгород и Сургут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге Новый год пройдет без осадков. Слабый снег возможен 31 декабря, но новогодняя ночь пройдет без снега. Температура будет держаться на отметке минус 15°C. Местами в Ленинградской области ожидаются морозы до минус 21 °C, снег выпадет в воскресенье.

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