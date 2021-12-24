Сильный снег и до -7 градусов ожидают петербуржцев в пятницу

В последний день уходящей рабочей недели жителей Петербурга ожидает облачная погода, не обойдется без осадков.

В пятницу, 24 декабря, в течение суток пойдет снег, местами сильный. Ночью подует юго-западный ветер, днем порывы будут с запада, северо-запада.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

На дорогах гололедица, снежный накат. Водителям стоит соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными. Пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Ленинградской области о потеплении, в некоторых районах температура воздуха поднимется выше нуля градусов.