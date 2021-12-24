Жителей Ленобласти ожидает плюсовая температура и мокрый снег 24 декабря

Жителей Ленобласти ожидает плюсовая температура и мокрый снег 24 декабря
В Ленобласти ожидается потепление. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Спасатели предупредили жителей Ленинградской области о потеплении, в некоторых районах температура воздуха поднимется выше нуля градусов.

Так, в пятницу, 24 декабря, в регионе будет преобладать облачная погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Как сообщили в МЧС области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит от -4 до +1 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.\

На дорогах ожидается гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что этой зимой в большинстве российских регионов ожидается увеличение количества осадков. В этом году в Арктике внезапно приостановилось таяние льда, несмотря на глобальное потепление. Некоторые ученые прогнозируют суровую и аномально снежную зиму в Северном полушарии.

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Жителей Ленобласти ожидает плюсовая температура и мокрый снег 24 декабря
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