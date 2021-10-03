Синоптики обещают аномально снежную зиму в России

Синоптики обещают аномально снежную зиму в России
Россиян ждет аномально снежная зима. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Этой зимой в большинстве российских регионов ожидается увеличение количества осадков, предупредили синоптики центра «Фобос».

По данным специалистов, в этом году в Арктике внезапно приостановилось таяние льда, несмотря на глобальное потепление. Некоторые ученые прогнозируют суровую и аномально снежную зиму в Северном полушарии.

Снегопады в России уже начались. Пурга и даже штормы бушуют на Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и в Сибири.

Как предупреждают метеорологи, самые значительные аномалии почувствуют жители Южной России, верховьев Оби, Енисея, Прибайкалья, а также севера Дальнего Востока.

В столице высота сугробов будет на четверть больше нормы, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам пообещали погодные «рекорды» грядущей зимой.

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