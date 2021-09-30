Россиянам пообещали погодные «рекорды» грядущей зимой

Россиянам пообещали погодные &#171;рекорды&#187; грядущей зимой
Так, будут аномалии в сторону холода и осадков. Фото: pixabay.com
Будет ли зима 2021-2022 холодной и при чем тут глобальное потепление. Об этом рассказал член Greenpeace и климатолог Василий Яблоков.
Он отметил, что можно ожидать и классическую зиму — снежную, холодную. С другой стороны ожидаются аномальные осадки или их отсутствие, в этом виновато изменение климата, заявляет Яблоков. Об этом сообщает Sputnik.
Климатолог пообещал температурные рекорды. Так, будут аномалии в сторону холода и осадков.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская дамба полностью готова к зиме. В Северной столице были проведены плановые испытания гидромеханического и электронного оборудования судопропускного сооружения С-2. В среду 29 сентября в социальной сети Instagram КЗС, проверка показала, что объект целиком и полностью готов к осенне-зимнему сезону.

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