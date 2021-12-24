За три дня работы «Новогодняя почта» на Дворцовой собрала более 3 тысяч открыток

За три дня работы &#171;Новогодняя почта&#187; на Дворцовой собрала более 3 тысяч открыток
За три дня работы "Новогодняя почта" на Дворцовой собрала более 3 тысяч открыток. Фото: группа "Вконтакте"/"Петербургский дневник"

Жители Петербурга продолжают радовать друзей и близких специальными открытками через «Новогоднюю почту» на Дворцовой площади, инициатором которой выступил «Петербургский дневник». Так, на сегодняшний день в почтовом ящике собралось уже около 3 тысяч за прошедшие три дня с начала работы необычной почты.

В новогодний ящик для писем на Дворцовой площади Петербурга за три дня работы жители и гости города положили 3 011 открыток. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В среду, 22 декабря, открытку через новогоднюю почту решил отправить народный артист России общественный деятель Николай Буров. Он подчеркнул, что подобная почта может стать петербургской традицией. Также открытки отправили Александр Муратаев, Анастасия Мельникова и Фабио Мастранджело.

«Новогодняя почта» работает до 30 декабря 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что почтовые открытки, на которых изображены рисунки детей, победивших в конкурсе «Главная открытка города», можно отправить в любую точку России.

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