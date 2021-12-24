В Петербурге на 9 утра наблюдаются серьезные пробки

В Северной столице уровень загруженности дорог к 9 часам достигнет красной отметки в 9 баллов. В городе отмечаются серьезные пробки.

По данным «Яндекс.Пробки» автомобилистам придется нелегко в период с 9 часов утра. В 10 загруженность должна немного упасть до 5 баллов, но уже в 12 уровень загруженности начнет расти и в 13 часов снова достигнет критической отметки в 7 баллов.

Весь центр Петербурга отмечен желтым, что означает свидетельствует о затрудненном движении. Но встречаются места, где дорога на карте маячит красным, а местами даже бардовым.

Авария затруднила движение на Свердловской набережной по направлению к Арсенальной, там автомобиле двигаются с минимальной скоростью. У метро «Сенная площадь» также произошло ДТП, которое заметно затруднило движение. Еще раз уплотняется движение на участке дороги рядом с «Гостином двором». Трудная ситуация у метро «Нарвская» в связи с ремонтными работами на большом участке пути по направлению к набережной реки Фонтанки.

Ночью в городе был объявлен «желтый» уровень опасности из-за метели и сильного ветра. Сложная ситуация на дорогах вызвана снегопадом и многочисленными авариями на фоне того, что в Петербурге не устранены последствия разбушевавшейся стихии, а также образовавшейся гололедицей. Кроме того, движению, которое и без того затруднено погодными условиями, мешают ремонтные работы. Это прослеживается по карте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 8 часов 23 декабря до 6 часов 24 декабря на территории Петербурга был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной метели, снега и порывов ветра, которые достигали до 15-18 метров в секунду.