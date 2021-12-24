Плантацию из 57 кустов каннабиса обнаружили у петербуржца

У мужчины нашли целую плантацию конопли в трех местах проживания в Ленобласти. Фото: pixabay

У мужчины нашли целую плантацию конопли в трех местах проживания в Ленобласти. Фото: pixabay

Предприимчивый садовод-любитель был задержан по подозрению в незаконном хранении, сбыте и культивировании растений, содержащих наркотическое вещество.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 декабря в Колпино был задержан неработающий житель Петербурга 1983 года рождения. Задержание было произведено в рамках уголовного дела от 25 ноября 2021 года по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

В местах проживания подозреваемого в Колпино и в Тосненском районе были изъяты 57 кустов растений, содержащих наркотическое средство и их части весом около 2,8 кг. Помещения были оборудованы под их культивирование.

Следствие ОМВД России по Колпинскому району возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор.

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