Плантацию из 57 кустов каннабиса обнаружили у петербуржца

Плантацию из 57 кустов каннабиса обнаружили у петербуржца
У мужчины нашли целую плантацию конопли в трех местах проживания в Ленобласти. Фото: pixabay

Предприимчивый садовод-любитель был задержан по подозрению в незаконном хранении, сбыте и культивировании растений, содержащих наркотическое вещество.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 декабря в Колпино был задержан неработающий житель Петербурга 1983 года рождения. Задержание было произведено в рамках уголовного дела от 25 ноября 2021 года по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

В местах проживания подозреваемого в Колпино и в Тосненском районе были изъяты 57 кустов растений, содержащих наркотическое средство и их части весом около 2,8 кг. Помещения были оборудованы под их культивирование.

Следствие ОМВД России по Колпинскому району возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, выходца Узбекистана нашли убитым в гараже Гатчинского района.

задержание колпино наркосбыт


 

Новости партнеров
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Плантацию из 57 кустов каннабиса обнаружили у петербуржца
Циклон «Квинтинус» придет в Петербург под руку с холодом
В гатчинском гараже найден мертвец с переломанным носом и ребрами
Граждане Поднебесной крали петербургских студентов из Китая
В Колпинском районе Петербурга полностью сгорел дом
В ТРЦ «Галерея» и в концертном клубе на Биржевой искали взрывчатку
В Петербурге мужчина, угрожая пистолетом, напал на сотрудника Сбербанка
Экономист: к концу 2021 года рубль чувствует себя неплохо