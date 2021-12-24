В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 55 человек

От ковида скончались еще 55 человек за сутки. Фото: pexels.com

От ковида скончались еще 55 человек за сутки. Фото: pexels.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 55 случаев.

Об этом стало известно в пятницу, 24 декабря. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 874 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 27 629 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 302 269 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве призвали пересмотреть особенности вакцинации от ковида.