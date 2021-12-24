В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 55 человек

В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 55 человек
От ковида скончались еще 55 человек за сутки. Фото: pexels.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 55 случаев.

Об этом стало известно в пятницу, 24 декабря. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 874 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 27 629 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 302 269 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве призвали пересмотреть особенности вакцинации от ковида.

коронавирус новости СПб пандемия умершие от коронавируса


 

Новости партнеров
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 55 человек
В Петербурге за сутки COVID заболели еще 2 117 человек
В комздраве рассказали, как будут работать больницы Петербурга в праздники
Эксперты: индексация обойдется Росси в 150-200 млрд
В Пулково 24 декабря задержали восемь самолетов
Кабмин пояснил, от каких четырех факторов зависит доход россиян
По 10 000 рублей для каждого пенсионера: новые выплаты в 2022 году
В 2023 году начнется реконструкция терминала в Пулково