Станцию метро «Рыбацкое» закрыли по техническим причинам

Станцию метро &#171;Рыбацкое&#187; закрыли по техническим причинам
Станцию "Рыбацкое" закрыли. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В пятницу днем в петербургском метрополитене закрыли станцию «Рыбацкое» на Невско-Василеостровской линии.

В городском комитете по транспорту сообщили, что движение поездов до «Рыбацкого» остановлено с 14:40. Поезда на «зеленой» ветке курсируют только между станциями «Беговая» и «Обухово».

Чтобы добраться до Рыбацкого петербуржцам посоветовали пересесть на автобусы №51, 115А, 189, 327, которые отходят от станции метро «Пролетарская».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиропоток в метро Петербурга не вернулся к допандемийным показателям.

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