Морозный Петербург: в субботу в городе пойдет снег

В выходной день в Петербурге будет идти снег. Фото: Pixabay

В выходной день в Петербурге будет идти снег. Фото: Pixabay

Автомобилистам стоит быть аккуратнее, в Петербурге обещают сложную ситуацию на дорогах.

В Северной столице прогнозисты заявляют о небольшом снеге завтра. В Петербурге в субботу, 25 декабря, выпадут осадки. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Город на Неве в течение суток обдаст юго-западным, южным, переходящим к северному, северо-западному умеренному ветром.

В темное время суток температура воздуха составит -14…-16 градусов. Днем будет немного теплее. Термометры покажут -12…-14 градусов.

На дорогах может быть гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сильные морозы «нагрянут» в Центральную Россию. Там столбик термометра опустится до минус 35 градусов.