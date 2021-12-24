В России коронавирусом за сутки заболело более 24,7 тыс. человек

В России за вчерашний день от коронавируса умерло менее 1000 человек. Фото: pixabay.com

В России за вчерашний день от коронавируса умерло менее 1000 человек. Фото: pixabay.com

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 703 человек.

Об этом стало известно сегодня, 24 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 10 млн 343 тыс. 353 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 998 случаях, за все время пандемии скончались 302 269 человек. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 41 213 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по профилактическим показаниям. В системе счисления оказалась вакцинация от новой коронавирусной инфекции.