Минздрав России включил прививку от коронавируса в национальный календарь

К приоритету первого уровня для обязательной прививки от коронавируса относятся россияне старше 60 лет, медработники, занятые в сферах соцобслуживания и образования, граждане с хроническими заболевания, а также те, кто живет в городах-миллионниках. Фото: pixabay.com

К приоритету первого уровня для обязательной прививки от коронавируса относятся россияне старше 60 лет, медработники, занятые в сферах соцобслуживания и образования, граждане с хроническими заболевания, а также те, кто живет в городах-миллионниках. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по профилактическим показаниям. В системе счисления оказалась вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно их официального документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации в понедельник, 20 декабря.

В группу приоритета первого уровня при вакцинации от ковида включены лица, чем возраст превышает 60 лет. Помимо этого, в список входят люди, работающие в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания и многофункциональных центров. Также это относится к гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания.

Согласно документу, вакцинироваться также необходимо людям, страдающим хроническими заболеваниями. Сюда же относятся и те, кто проживает в городах-миллионниках.

В календаре также есть информация о вакцинации подростков от коронавируса.

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