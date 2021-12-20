Минздрав России включил прививку от коронавируса в национальный календарь

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по профилактическим показаниям. В системе счисления оказалась вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
Об этом стало известно их официального документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации в понедельник, 20 декабря.
В группу приоритета первого уровня при вакцинации от ковида включены лица, чем возраст превышает 60 лет. Помимо этого, в список входят люди, работающие в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания и многофункциональных центров. Также это относится к гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания.
Согласно документу, вакцинироваться также необходимо людям, страдающим хроническими заболеваниями. Сюда же относятся и те, кто проживает в городах-миллионниках.
В календаре также есть информация о вакцинации подростков от коронавируса.
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