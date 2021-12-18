Глава Минздрава заявил об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

Глава Минздрава заявил об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
Михаил Мурашко подчеркнул, что своевременная ревакцинация играет очень важную роль. Фото: kremlin.ru

Вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение омикрон-штамма COVID-19. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, особенно эффект заметен у пациентов, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт».

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко подчеркнул, что снижение уровня антител прошедших повторную вакцинацию «Спутником V» или однокомпонентной формой нельзя считать критическим.

Глава Минздрава подчеркнул, что в условиях множественного числа мутаций «омикрона» своевременная ревакцинация особенно важна.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог раскрыла причину мутаций омикрон-штамма COVID.

"Спутник V" коронавирусная пандемия михаил мурашко


 

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