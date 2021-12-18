Биолог раскрыла причину мутаций омикрон-штамма COVID

Маловероятно, что омикрон-штамм COVID-19 появился в результате испытаний лекарств для лечения варианта дельта. Такое мнение выразила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По ее словам, большое количество мутаций омикрона может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно. Так биолог прокомментировала исследование ученых Вашингтонского университета.

В беседе с «РИА Новости» биолог отметила, что у вируса достаточно возможностей для мутаций без участия человека благодаря способности долго находиться в организме и передаваться другим видам животных.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружили в Египте.