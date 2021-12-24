В мире число зараженных COVID-19 приближается к 300 млн

Коронавирус продолжает набирать обороты в России и мире. Фото: pexels

Коронавирус продолжает набирать обороты в России и мире. Фото: pexels

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 278 млн 751 тыс. 128 человек.

По данным SCMP на 24 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 394 тыс. 445 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 51 млн 814 тыс. 820 человек, на втором месте Индия — 34 млн 772 тыс. 626, затем идет Бразилия 22 млн 230 тыс. 943 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 343 тыс. 353 человек, умерло при этом 302 тыс. 269 пациентов.

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