В Петербурге на 210 тыс. рублей оштрафовали компанию ЖКХ

В Петербурге на 210 тыс. рублей оштрафовали компанию ЖКХ
Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии: утрачены элементы декора, стены разрисованы граффити, разрушены лестница, осыпалась штукатурка. Фото: Скрин сервиса "Яндекс.Панорама"

ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района» обвиняется в нарушении сохранности Дома Эмира Бухарского.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района» за совершение правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России).

Речь идет о доме № 44Б, лит. А на Каменноостровском проспекте — «Дом Эмира Бухарского», который представляет собой здание с пятью флигелями.

Сотрудники КГИОП обнаружили, что обслуживающая дом организация ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района» в сентябре этого года провела ремонтные работы без разрешения ведомства.

По мнению специалистов, памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии: утрачены деревянные балясины, лепнина, разрушены лестницы и плитка в парадной, штукатурка и краска отслаиваются, стены разрисованы граффити и др. Суд наложил штрафа в 210 тыс. рублей, ответчик на заседание не явился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, блогеру, осквернившему портрет ветерана, придется сесть на четыре года без права администрировать соцсети.

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