Петербуржец умудрился уснуть на батарее и получил ожог ягодиц

Gострадавший с ожогами нижней части тела госпитализирован в ожоговое отделение одного из городских медучреждений. Фото: Pixabay

Gострадавший с ожогами нижней части тела госпитализирован в ожоговое отделение одного из городских медучреждений. Фото: Pixabay

Ожоги пятой точки мужчина заработал еще три недели назад. Но до врачей дошел только сейчас.

Житель Петербурга имел несчастье уснуть на батарее, подключенной к центральному отоплению, в квартире на Дачном проспекте, сообщают Невские новости. А когда проснулся, то понял, что обе его ягодичные мышцы оказались прижаты к греющему объекту, что привело к ожогам.

Отмечается, что 53-летний мужчина травмировался еще три недели назад, но в больницу попал недавно. В настоящее время пострадавший с ожогами нижней части тела госпитализирован в ожоговое отделение одного из городских медучреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге станет еще холоднее из-за циклона «Квинтинус», соответствуя своему названию «Фобос», пугает горожан морозами до -12 и сильными ветрами. Но даже в такие холода, пожалуй, не стоит спать в непосредственной близости от нагревательных приборов и батареи.