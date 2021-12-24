Доктор Мясников предупредил о вреде парацетамола для печени

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что превышение суточной дозы парацетамола может обернуться негативными последствиями для печени.

Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном». По словам специалиста, парацетамол существует на рынке уже 200 лет, но врачи до сих пор до конца не исследовали его механизм работы. Однако известно, что одно из побочных явлений парацетамола — токсическое воздействие на печень.

Мясников объяснил, что максимальная суточная доза парацетамола составляет 3 грамма, а токсичной будет являться доза от 4 граммов. Он предупредил, что превышение дозы грозит серьезным поражением печени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников развеял «неубиваемый» миф о запрете мочить место прививки. По словам врача, многие медики уверены, что мочить место укола представляет опасность в течение трех дней.