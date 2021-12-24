Доктор Мясников предупредил о вреде парацетамола для печени

Доктор Мясников предупредил о вреде парацетамола для печени
Мясников предупредил, что превышение дозы грозит серьезным поражением печени. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что превышение суточной дозы парацетамола может обернуться негативными последствиями для печени.

Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном». По словам специалиста, парацетамол существует на рынке уже 200 лет, но врачи до сих пор до конца не исследовали его механизм работы. Однако известно, что одно из побочных явлений парацетамола — токсическое воздействие на печень.

Мясников объяснил, что максимальная суточная доза парацетамола составляет 3 грамма, а токсичной будет являться доза от 4 граммов. Он предупредил, что превышение дозы грозит серьезным поражением печени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников развеял «неубиваемый» миф о запрете мочить место прививки. По словам врача, многие медики уверены, что мочить место укола представляет опасность в течение трех дней.

Александр Мясников парацетамол печень


 

Новости партнеров
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор Мясников предупредил о вреде парацетамола для печени
Автомобилист проехал на красный и сбил ребенка на юго-западе Петербурга
Суд Москвы оштрафовал владельца Facebook почти на 2 млрд рублей
Двое пострадали в ДТП из восьми машин под Тосно
В Петербурге ввели план «Перехват» для задержания автомобилиста, ...
В Смольном оправдали плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Торговые центры Петербурга попросили отсрочить введение QR-кодов
В аэропорту Пулково в пятницу задержали 16 рейсов