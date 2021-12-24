Пенсионеров РФ ждет единовременная выплата в 10 тысяч рублей в 2022 году

Пенсионеров РФ ждет единовременная выплата в 10 тысяч рублей в 2022 году
Назначение пенсионерам единовременной выплаты в 10 тысяч рублей начнут обсуждать в правительстве РФ в январе. Фото: Pixabay

Российским пенсионерам рассказали о возможной единоразовой выплате в начале 2022 года. Такое предположение основано на рекордном уровне инфляции, который уже превысил 8%, и поручении президента выравнять индексацию пенсий с учетом фактической инфляции.

Назначение пенсионерам единовременной выплаты в 10 тысяч рублей начнут обсуждать в правительстве РФ в январе, сразу после праздников.

На большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил о необходимости решения вопроса с индексацией пенсий россиян. По словам российского лидера, пенсионные выплаты будут проиндексированы на 5,9%, что ниже уровня фактической инфляции. В связи с этим разницу между суммой, на которую увеличат пенсию, и инфляцией надо выравнять.

По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, сначала решение примут на уровне правительства, поскольку деньги на выплаты должен будет выделить Минфин. Затем документы направят в нижнюю палату парламента на рассмотрение. Он добавил, что пока неясно, в какой форме пенсионеры получат надбавку: в виде единовременной выплаты или повышения уровня индексации. Об этом сообщается на сайте издания PRIMPRESS.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что всем пенсионерам выплатят по 16 000 рублей к новогодним праздникам.

Выплаты пенсионерам единовременная выплата пенсионеры


 

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