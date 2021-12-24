Стало известно, при каком течении COVID-19 формируется самый сильный иммунитет

Оказалось, что иммунные клетки лучше всего запоминают коронавирус после заболевания, перенесенного в легкой форме, а не в тяжелой. Фото: pexels

Оказалось, что иммунные клетки лучше всего запоминают коронавирус после заболевания, перенесенного в легкой форме, а не в тяжелой. Фото: pexels

Американские ученые выяснили, при каком течении коронавируса у переболевших пациентов формируется более стойкий иммунитет.

Исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета решили выяснить, как тяжесть течения COVID-19 отражается на формировании иммунитета к коронавирусу и численности клеток памяти. Для этого они изучили образцы крови пациентов, переболевших ковидом. Научная работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Оказалось, что иммунные клетки лучше всего запоминают коронавирус после заболевания, перенесенного в легкой форме, а не в тяжелой. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 было меньше В-клеток памяти, которые связаны со способностью иммунитета противостоять повторному заболеванию. Ученые не исключили, что тяжело переболевшие столкнутся с рецидивом с большей вероятностью, чем легко переболевшие, но это еще предстоит проверить.

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