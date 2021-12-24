Стало известно, при каком течении COVID-19 формируется самый сильный иммунитет

Стало известно, при каком течении COVID-19 формируется самый сильный иммунитет
Оказалось, что иммунные клетки лучше всего запоминают коронавирус после заболевания, перенесенного в легкой форме, а не в тяжелой. Фото: pexels

Американские ученые выяснили, при каком течении коронавируса у переболевших пациентов формируется более стойкий иммунитет.

Исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета решили выяснить, как тяжесть течения COVID-19 отражается на формировании иммунитета к коронавирусу и численности клеток памяти. Для этого они изучили образцы крови пациентов, переболевших ковидом. Научная работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Оказалось, что иммунные клетки лучше всего запоминают коронавирус после заболевания, перенесенного в легкой форме, а не в тяжелой. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 было меньше В-клеток памяти, которые связаны со способностью иммунитета противостоять повторному заболеванию. Ученые не исключили, что тяжело переболевшие столкнутся с рецидивом с большей вероятностью, чем легко переболевшие, но это еще предстоит проверить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван срок повторной прививки для защиты от «Омикрона».

иммунитет к коронавирусу исследование легкое течение коронавируса тяжелое течение коронавируса ученые


 

Новости партнеров
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, при каком течении COVID-19 формируется самый сильный иммунитет
Пенсионеров РФ ждет единовременная выплата в 10 тысяч рублей в 2022 году
Суд привлек «Невскую мануфактуру» к ответственности за грубое нарушение ...
На Выборгской набережной фура «помяла» легковушку
Доктор Мясников предупредил о вреде парацетамола для печени
Автомобилист проехал на красный и сбил ребенка на юго-западе Петербурга
Суд Москвы оштрафовал владельца Facebook почти на 2 млрд рублей
Двое пострадали в ДТП из восьми машин под Тосно