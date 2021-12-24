Легковушка улетела в кювет на Красносельском шоссе

Легковушка улетела в кювет на Красносельском шоссе
ДТП на Красносельском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 24 декабря, легковой автомобиль улетел в кювет на Красносельском шоссе.

«На Красносельском шоссе., в сторону Новоселья машина ушла в кювет, объезд по встречке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

«ix35 влетел в заднюю часть «Сида», после чего вылетел на встречку в «Солярис», — прокомментировали пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль с тремя мужчинами опрокинулся в Гатчинском районе. Первый 28-летний пассажир был госпитализирован в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ».

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