Автомобиль с тремя мужчинами опрокинулся в Гатчинском районе

Автомобиль с тремя мужчинами опрокинулся в Гатчинском районе
Автомобиль с тремя мужчинами опрокинулся в Гатчинском районе . Фото: Google.Карты

Еще одно смертельное ДТП случилось в одном из районов Петербурга 23 декабря. В результате наезда на силовое ограждение перевернулся автомобиль.

В Гатчинском районе Петербурга около 20:25 часов вечера на 21 км трассы Гатчина-Ополье гражданин, управляя автомобилем по неизвестной причине совершил наезд на силовое ограждения слева от дороги. Как стало известно Gazeta.SPB, водитель машины скончался на месте, но были с ним еще и пассажиры.

Первый 28-летний пассажир был госпитализирован в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ». Второй пассажир также был госпитализирован в гатчинскую больницу. Телесные повреждения и степень тяжести устанавливаются.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что девушка, находясь за рулем автомобиля Рено, выехала на встречную полосу по неизвестной причине, в результате произошло столкновение с грузовым автомобилем

авария Гатчинская КМБ Гатчинский район дтп ленобласть новости СПб


 

Новости партнеров
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобиль с тремя мужчинами опрокинулся в Гатчинском районе
Девятнадцатилетняя девушка без водительских прав выехала на встречку и ...
Возбуждено уголовное дело по факту ножевого на Подольской улице
В Мурино появится свой «Манхеттен» с небоскребами
Комитет по градостроительству и архитектуре возглавила Юлия Киселева
Гостей чемпионата по фигурному катанию Петербург встретил кучами снега на ...
Плантацию из 57 кустов каннабиса обнаружили у петербуржца
Циклон «Квинтинус» придет в Петербург под руку с холодом