Автомобиль с тремя мужчинами опрокинулся в Гатчинском районе

Еще одно смертельное ДТП случилось в одном из районов Петербурга 23 декабря. В результате наезда на силовое ограждение перевернулся автомобиль.

В Гатчинском районе Петербурга около 20:25 часов вечера на 21 км трассы Гатчина-Ополье гражданин, управляя автомобилем по неизвестной причине совершил наезд на силовое ограждения слева от дороги. Как стало известно Gazeta.SPB, водитель машины скончался на месте, но были с ним еще и пассажиры.

Первый 28-летний пассажир был госпитализирован в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ». Второй пассажир также был госпитализирован в гатчинскую больницу. Телесные повреждения и степень тяжести устанавливаются.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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