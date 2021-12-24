Голикова: уровень коллективного иммунитета в России вырос до 60,4%

Голикова: уровень коллективного иммунитета в России вырос до 60,4%
Татьяна Голикова. Фото: pixabay.com

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что эпидемиологическая ситуация за неделю улучшилась в 17 российских регионах. При этом уровень коллективного иммунитета в стране вырос с 58,2% до 60,4%.

Лидируют по коллективному иммунитету Севастополь (90,2%) Чукотский автономный округ (80,3%), Санкт-Петербург (79,6%) и Карелия (78,9%), сообщает пресс-служба оперштаба.

С начала пандемии в России выявлено 10 343 353 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 302 269 летальных исходов, выздоровели 9 180 379 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по профилактическим показаниям.

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