Иммунолог спрогнозировал распространение «омикрона» в России

Иммунолог спрогнозировал распространение «омикрона» в России
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Иммунолог Николай Крючков заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может стать доминирующим уже к концу этого года в двух городах — Москве и Петербурге.

Он подчеркнул, что в Европе каждые два дня количество заразившихся удваивается, сообщают «Известия».

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии Анатолий Альтштейн отметил, что информации о более высокой летальности «омикрона» по сравнению с другими штаммами пока нет.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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