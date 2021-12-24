Кокорин и Мамаев вместе отдыхают в Дубае

Кокорин и Мамаев вместе отдыхают в Дубае
Александр Кокорин. Фото: @acffiorentina

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин и игрок подмосковных «Химок» Павел Мамаев проводят совместный отпуск в Дубае.

«Больше не хулиганы», — написал Кокорин в сториз в Instagram.

Напомним, осенью 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий оказались замешаны в друг конфликтах в Москве. Мужчины, в рамках уголовного дела, понесли наказания в виде реальных тюремных сроков. Кокорина с братом приговорили к 1,5 годам заключения, а Мамаева и Протасовицкого к году и 5 месяцам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Кокорин подпишет контакт со «Спартаком.

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