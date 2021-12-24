Названа польза имбиря для мозга

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Эксперты рассказали о пользе имбиря для мозга. Как сообщает Food News, эта пряность может облегчить головную боль, защитить головной мозг от повреждений, укрепить память и улучшить внимание.

Кроме того, в имбире есть около 50 соединений, которые являются антиоксидантами и защищают клетки мозга от высокоактивных молекул. Таким образом снижается риск болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Также этот продукт помогает бороться с депрессией и повышает уровень гормонов счастья и хорошего настроения – дофамина и серотонина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что далеко не для всех имбирь полезен. Его не стоит есть при ишемической болезни сердца, инсультах и инфарктах. Также он не рекомендуется людям с гастритом, язвой и другими проблемами желудка и кишечника.