Названа польза имбиря для мозга

Названа польза имбиря для мозга
Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Эксперты рассказали о пользе имбиря для мозга. Как сообщает Food News, эта пряность может облегчить головную боль, защитить головной мозг от повреждений, укрепить память и улучшить внимание.

Кроме того, в имбире есть около 50 соединений, которые являются антиоксидантами и защищают клетки мозга от высокоактивных молекул. Таким образом снижается риск болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Также этот продукт помогает бороться с депрессией и повышает уровень гормонов счастья и хорошего настроения – дофамина и серотонина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что далеко не для всех имбирь полезен. Его не стоит есть при ишемической болезни сердца, инсультах и инфарктах. Также он не рекомендуется людям с гастритом, язвой и другими проблемами желудка и кишечника.

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Названа польза имбиря для мозга
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