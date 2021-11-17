Врач раскрыла пользу и вред имбиря

Врач раскрыла пользу и вред имбиря
Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Благодаря пищевой добавке можно активизировать иммунитет и поскорее выздороветь.

Главный врач Городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала, какова польза и вред от употребления имбиря. Об этом пишет «Вести Подмосковья».

Эксперт подтвердила, что у имбиря довольно много полезных свойств. В нем много витамина С, который помогает бороться с вирусами и активизирует иммунитет. При простудных заболеваниях прием имбиря позволит согреться и облегчить симптомы болезни, а в некоторых случаях – поспособствует скорейшему выздоровлению.

Но далеко не для всех имбирь полезен. Его не стоит есть при ишемической болезни сердца, инсультах и инфарктах. Также он не рекомендуется людям с гастритом, язвой и другими проблемами желудка и кишечника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зеленый чай с имбирем снижает вероятность появления рака.

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