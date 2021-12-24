Лукашенко и Путин встретятся 29 декабря в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным 29 декабря в Петербурге.

Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, а 29 декабря он встретится с Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

«В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на неформальной встрече лидеры поднимут вопросы о дальнейших шагах по повышению социально-экономического развития стран СНГ и решении общих проблем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, о чем говорил Путин на большой пресс-конференции.