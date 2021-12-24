Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии в России в 2022 году

Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии в России в 2022 году
Экономист рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2022 году. Pixabay

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Глеханова Константин Ордов рассказал, на сколько могут вырасти пенсии в России.

По его прогнозам, в следующем году пенсии проиндексируют по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%, сообщают «Народные Новости».

Он отметил, что средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. По его словам, это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам продовольственная инфляция может быть выше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство России сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий, заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Президент отметил в ходе большой пресс-конференции, что до сих пор властям в целом это удавалось. Путин отдельно отметил военных пенсионеров. В отношении данной категории граждан будут приняты решения, которые позволят вывести их доходы на должный уровень.

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