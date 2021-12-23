Путин: правительство готово поднять пенсии выше уровня инфляции

Путин: правительство готово поднять пенсии выше уровня инфляции
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: скриншот мероприятия

Правительство России сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции.

Президент отметил в ходе большой пресс-конференции, что до сих пор властям в целом это удавалось.

Как сообщил ТАСС, Путин заверил, что в 2022 году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах в целом.

Напомним, в Москве 23 декабря прошла ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие проходило в столичном Манеже в очном формате, на пресс-конференцию были аккредитованы 507 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин выступил с заявлением о традиционном понимании понятий мужчиныи женщины. По его словам, мама – это мама, отец – это отец.

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