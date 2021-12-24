Врач назвал долго сохраняющийся симптом омикрон-штамма

Врач назвал долго сохраняющийся симптом омикрон-штамма
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что один из симптомов омикрон-штамма сохраняется у переболевших довольно продолжительный период времени.

По его словам, миалгия, или мышечные боли сохраняются у перенесших омикрон-штаммом до года. Он назвал этот симптом не только признаком коронавируса, но и постковидного синдрома, сообщает URA.RU.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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