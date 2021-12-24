Минсельхоз рассказал, на какие продукты цены вырастут больше всего в следующем году

Минсельхоз спрогнозировал рост цен на муку, хлеб и подсолнечное масло в следующем году.
Ожидается, что пшеничная мука подорожает на 2,9%, что может спровоцировать рост цен на хлеб. Этот продукт может подорожать на 2,1 %, а средняя стоимость буханки хлеба будет стоить 43 рубля.
Также в ближайшее время подорожает подсолнечное масло — на 2,2 %. Из-за плохого урожая цены подскочат и на картофель.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сейчас, по словам экспертов, цены на икру на прилавках ы столицах колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм, что выходит примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году.