Минсельхоз рассказал, на какие продукты цены вырастут больше всего в следующем году

Черный хлеб не подходит не только тем, кто желает избавиться от лишнего веса, но и людям, страдающим от сахарного диабета. Фото: pixabay

Черный хлеб не подходит не только тем, кто желает избавиться от лишнего веса, но и людям, страдающим от сахарного диабета. Фото: pixabay

Минсельхоз спрогнозировал рост цен на муку, хлеб и подсолнечное масло в следующем году.

Ожидается, что пшеничная мука подорожает на 2,9%, что может спровоцировать рост цен на хлеб. Этот продукт может подорожать на 2,1 %, а средняя стоимость буханки хлеба будет стоить 43 рубля.

Также в ближайшее время подорожает подсолнечное масло — на 2,2 %. Из-за плохого урожая цены подскочат и на картофель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сейчас, по словам экспертов, цены на икру на прилавках ы столицах колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм, что выходит примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году.