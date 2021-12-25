Профессор оценила эффективность тканевых масок против «омикрона»

Профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь считает, что тканевые маски абсолютно бесполезны против штамма «омикрон» коронавируса.

Она посоветовала носить хирургические для обеспечения защиты от новой разновидности патогена.

«Маски из ткани — это не более чем украшение. Вы, конечно, можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну», — приводит ее слова CNN.

В местах большого скопления людей лучше использовать маски и респираторы класса N95.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.