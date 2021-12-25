Жителей Ленобласти предупредили о 23-градусных морозах

Жителей Ленобласти предупредили о 23-градусных морозах
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области заметно похолодает. В субботу, 23 декабря, в регионе выпадет снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут — 13…-18 градусов. На западе 47-ого региона будет еще холоднее до-23 градусов, а вот днем температура воздуха будет на уровне -9…-14 градусов.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скорость 4-9 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды.

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Жителей Ленобласти предупредили о 23-градусных морозах
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