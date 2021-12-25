В Пулково 25 декабря задержан один рейс

В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Калининград. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в субботу, 25 декабря. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Калининград. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 01:10.

По предварительной информации полет состоится в 05:00 вместо указанного до этого времени. Перелет осуществит авиакомпания S7. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой. На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки.