На Елагином острове открылась новогодняя ярмарка

На Елагином острове открылась новогодняя ярмарка
Ярмарка на Елагином острове начала свою работу. Фото: скриншот "ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове" "ВКонтакте"

В Северной столице начала свою работу Новогодняя ярмарка. Она проработает до конца января 2022 года.

Теперь в парке ЦПКиО на Елагином острове появилось еще одно место для прогулок и развлечений. Жители и гости города могут не только покататься на коньках и насладиться красотой вокруг при прогулке, но и купить все необходимые подарки.

Как сообщили в пресс-службе Елагина острова, в парке работают ярмарочные домики с сувенирами и подарками: музыкальные игрушки из дерева, монгольский кашемир и многое другое,

По будням все желающие смогут посетить мероприятие с 15 до 20 часов, в выходные — с 12 до 21.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каток, открывающийся на Елагином острове, стал самым большим искусственный катком в Петербурге. Ледовое покрытие расположилось в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Его площадь составляет 4 тыс. «квадратов».

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