Пенсионерам РФ рассказали, на сколько вырастут пенсии в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

На большой пресс-конференции Путин отметил, что кабмин должен сделать все для выполнения обещаний прошлых лет. Так, в 2018 году в стране приняли закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, который предполагал, что средний размер пенсий к 2024 году вырастет до 20 000 рублей и больше.

Глава государства в начале декабря этого года также подписал законы, определяющие бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на ближайшие три года. Согласно документу, размер страховой пенсии в 2022 году составит 17 115 рублей, в 2023-м — 17 893 рубля, в 2024-м — 18 733 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам, живущим в селах, напомнили о получении 25% к пенсии.