В Роспотребнадзоре рассказали о трагических последствиях COVID-вечеринок

Россиян предупредили, чем могут обернуться «вечеринки», на которых люди заражаются коронавирусом от знакомых в надежде переболеть и получить иммунитет.

Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам специалиста, такие вечеринки начались еще во время распространения первых штаммов коронавируса, и последствия таких встреч были трагичными, случаи заражения заканчивались летальным исходом.

Сейчас, как отметила доктор медицинских наук, COVID-вечеринки участились после новостей о том, что болезнь при заражении омикрон-штаммом переносится легко.

«Кто-то может вообразить, что вечеринка с участием носителя штамма, заражение которым многие люди переносят легко, — безопасный путь к получению иммунитета. Но такое представление является ошибочным», — предупредила Руженцова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал два необычных симптома «омикрона» у вакцинированных.