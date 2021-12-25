Мясников раскрыл причину низкой смертности от омикрон-штамма COVID

Низкие показатели смертности от омикрон-штамма COVID-19 среди населения западных стран связаны с высоким уровнем вакцинации. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

Для сравнения эксперт привёл данные по числу смертей из-за COVID-19 во Франции, США, Великобритании и Израиле. При уровне вакцинации в 60-70% уровень смертности от коронавируса там остается в районе 0,1-0,4 процента.

Врач отметил в своем Telegram-канале, что смертность от «омикрона» практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 52 случая. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизнь 27 681 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 981 человека, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 303 250 россиян.