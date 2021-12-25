Названы недопустимые ошибки для людей старше 40 лет

Названы недопустимые ошибки для людей старше 40 лет
Медики указали, что физическая активность обязательно должна быть безопасной. Фото: pixabay

Американские врачи рассказали о привычках, которые могут быть опасны для здоровья людей старше 40 лет.

Об этом пишет портал Eat This, Not That! Как отмечают медики, многие люди в возрасте от 40 лет допускают ошибку, не тренируя мозг, хотя упражнения способствуют формированию новых нейронных связей. Также важно не забывать про осанку, здоровье которой необходимо для повседневной жизни.

Медики также указали, что физическая активность обязательно должна быть безопасной. Необходимо следить за тем, чтобы тренировки не привели к травме. Кроме того, эксперты призвали держать вес в норме, иначе повысится риск онкологии.

Специалисты порекомендовали регулярно следить за артериальным давлением и обследоваться у врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фисташки назвали лучшим продуктом для борьбы с гипертонией.

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Названы недопустимые ошибки для людей старше 40 лет
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