Российских водителей с 1 января повышение цен на топливо

Российских водителей с 1 января повышение цен на топливо
Все российские АЗС будут вынуждены продавать топливо по более высоким ценам. Фото: pixabay

Власти РФ, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, решили поднять акцизы на топливо. Это неизбежно приведет к росту цен на дизель и бензин.

На практике это означает, что стоимость каждого литра топлива возрастет, став на целый порядок больше, нежели раньше. Пока неизвестно, на сколько вырастут цены, но если их подвергнут индексации на уровне 8,4%, то стоимость дизеля и бензина ощутимо вырастет.

Сейчас водители любых транспортных средств оплачивают не только НДС с каждого литра топлива, но и акцизы. Повышение размера акцизов заметно отразится на росте цен.

Акцизы поднимут уже с 1 января, то есть роста цен на топливо стоит ждать практически сразу. Все российские АЗС будут вынуждены продавать топливо по более высоким ценам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав утвердил новые правила получения справок для водителей.

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