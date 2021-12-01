Минздрав утвердил новые правила получения справок для водителей

Минздрав утвердил новые правила получения справок для водителей
Минздрав утвердил новые правила получения справок для водителей. Фото: pixabay.com

С марта 2022 года в России заработают новые правила выдачи медицинских справок водителям.

Минздрав утвердил правила, которых должны будут придерживаться водители с 1 марта 2022 года, чтобы получить медицинскую справку. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для некоторых категорий водителей будет увеличено количество проводимых исследований, которые нужно будет пройти, чтобы получить справку. Это обязательство вступило в силу после введения новых правил.

Так, при возврате водительского удостоверения после лишения прав будет необходимо пройти химико-токсикологическое исследование. Также, анализ крови и мочи на определение употребления алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Министерство здравоохранения России предложило ввести в России штрафы за распространение в СМИ информации с предложениями о продаже поддельных медицинских справок.

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