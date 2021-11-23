Минздрав предложил ввести штрафы в 5 млн рублей за объявления о продаже поддельных справок

При первом нарушении штраф составит 1 миллион рублей, при повторном - до 5 миллионов рублей. Фото: pixabay

При первом нарушении штраф составит 1 миллион рублей, при повторном - до 5 миллионов рублей. Фото: pixabay

Минздрав предложил ввести в России штрафы за распространение в СМИ информации с предложениями о продаже поддельных медицинских справок.

Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство предлагает ввести административное наказание для СМИ, которые публикуют предложения о продаже фальшивых справок. При первом нарушении штраф составит 1 миллион рублей, при повторном — до 5 миллионов рублей.

Физическим лицам будет грозить от 100 до 200 тысяч рублей, должностным лицам — от 200 до 500 тысяч рублей, юридическим лицам — от 500 тысячи до 1 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сеть слили базу данных полумиллиона россиян с фальшивыми справками о вакцинации.