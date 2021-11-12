В сеть слили базу данных полумиллиона россиян с фальшивыми справками о вакцинации

В России зарегистрировано четыре вакцины против коронаируса. Фото: pexels.com

В России зарегистрировано четыре вакцины против коронаируса. Фото: pexels.com

Персональные данные более полумиллиона жителей Москвы и Московской области, которые купили поддельные документы о вакцинации и ПЦР, слили в Интернет.

Как пишет «Коммерсант», информацию могли собрать через сервис по продаже фейковых справок.

Данные предлагают приобрести на теневых интернет-ресурсах.

Например, один из нелегальных продавцов продает паспортные данные человека, СНИЛС, номер телефона, место жительство, а также дату получения фальшивого сертификата. Стоимость тысячи строк оценивается в 120 долларов.

Напомним, что уголовная ответственность при покупке поддельных справок грозит не только продавцам, но и покупателям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге бурная работа поликлиники №1 МВД закончилась двумя уголовными делами и изъятыми миллионами. Руководители учреждения два года могли промышлять липовыми справками для сотрудников структур, которые уходили на пенсию.