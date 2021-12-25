Ночные головные боли могут быть ранним признаком диабета

Диабетики часто сталкиваются с такими симптомами, как быстрая жажда и быстрая утомляемость. Фото: pixabay

Диабетики часто сталкиваются с такими симптомами, как быстрая жажда и быстрая утомляемость. Фото: pixabay

Специалисты рассказали о необычных симптомах проявления сахарного диабета на ранних сроках.

Люди, у которых сахарный диабет уже диагностирован или только развивается, склонны к головным болям в ночное время. Кроме того, диабетики часто сталкиваются с такими симптомами, как быстрая жажда и быстрая утомляемость. Об этом пишет портал Diatribe.

Также ранними признаками сахарного диабета могут быть тошнота и отвращение к еде. Довольно часто встречается и такое, что пациенты испытывают частые позывы в туалет. Иногда они сопровождаются болевыми ощущениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фисташки назвали лучшим продуктом для борьбы с гипертонией. Фисташковая диета помогла значительно снизить систолическое амбулаторное артериальное давление. Причем лучший результат наблюдался во время сна испытуемых.