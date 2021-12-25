В Петербурге 29 декабря пройдет встреча Путина и Лукашенко

В Петербурге 29 декабря пройдет встреча Путина и Лукашенко. Фото: kremlin.ru

В Петербурге 29 декабря пройдет встреча Путина и Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2021 года встретится в Санкт-Петербурге с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко.

Встреча лидеров двух стран пройдет в Северной столице. Лукашенко прилетит в Петербург уже 28 декабря для участия в неформальной встрече глав- участников стран СНГ. Об этом сообщает пресс-службе президента Республики Беларусь.

На встрече пройдет обсуждение дальнейших мер по повышению эффективности сотрудничества и развития стран СНГ. Кроме того члены обсуждения обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Росси Владимир Путин обсудил по телефону с главой Сербии Александром Вучичем поставки российского природного газа в Сербию. Подчеркивается, что сейчас налажена системная работа по линии профильных структур Сербии и России.