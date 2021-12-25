Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки природного газа в Сербию

Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки природного газа в Сербию. Фото: сайт Кремля

Путин обсудил с Вучичем по телефону поставки природного газа в Сербию. Фото: сайт Кремля

Президент Росси Владимир Путин обсудил по телефону поставки российского природного газа в Сербию. Он поговорил со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Особое внимание в разговоре было уделено обсуждению тематике поставок российского природного газа в Сербию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В развитие переговоров в Сочи 25 ноября с. г. продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в различных сферах, включая реализацию совместных проектов в энергетике», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что сейчас налажена системная работа по линии профильных структур Сербии и России, которая позволяет обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики.

Кроме того президент России и Вучич бменялись поздравлениями по случаю предстоящих праздников Нового года и Рождества.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин встретит Новый год в кругу близких людей.